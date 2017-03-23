中華隊再發生組訓不順 林德福願意下台負責

立法院教育與文化委員會今天召開「2017年世界棒球經典賽組訓及參賽檢討」專題報告，會中新任體育署署長林德福承諾未來中華隊如果再次發生一級賽事組隊不順的情況，他願意請職下台！

體育署長林德福今天成了立委質詢的箭靶，被陳亭妃、林昶佐、許智傑等眾多委員輪番炮擊，針對中職與棒協的分工如何協調？國際一級賽交給中職是否恰當？還有WBC獎金分配等問題，要求提出解決方案。

其中許智傑以獎金分配沒有分給中職球團切入主題，認為是獎金分配應是主因之一，難怪有球團不配合，他詢問林德福未來如果中華隊再次發生組隊不順的情況，署長是否要請辭？林德福很爽快回答：「沒問題！」

不過，蘇巧慧委員表示，如何體育署與中職、棒協達成協調後，未來棒協不認帳、不幫中職報名怎麼辦？林德福回話是「以後協調完成後雙方會簽下備忘錄」。但她認為，應要制度化才對。

而陳亭妃委員質疑今年經典賽中華隊的補助經費高達5351多萬元（保險費逾653萬元），比2013年的1345萬元多了將近5倍，結果卻出現補助與成績有落差的結果，林德福表示，今年中華隊組訓時間較長，所以花費較多費用。

(中時)