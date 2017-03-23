英國會外恐攻 巴黎鐵塔熄燈致意展團結

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為了展現團結精神，向英國國會外恐攻事件中喪生與受傷的民眾致意，法國巴黎地標艾菲爾鐵塔在今天子夜熄燈。

法新社報導，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）在倫敦恐攻事件發生後作出這項決定。1名男子在倫敦西敏橋上開車衝撞行人，然後跳下車刺死1名員警。事件造成4人死亡、超過20人受傷。

伊達戈已先對倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）傳達兩市「團結一心」的訊息說：「巴黎與倫敦有非常緊密的連結，這個連結在這近數十年更加深厚。」

她說兩個首都「共享對自由的熱愛和對民主的忠誠」，且都是「寬容與國際化的大都會，對全世界開放」。（譯者：中央社許湘欣）1060323

(中央社)