英國攻擊案 外交部：提醒國人注意安全

英國發生攻擊事件，外交部表示，據出國登錄系統，3月21日至24日登錄前往英國的國人共27名，外交部已通知駐英國代表處，並已以電子郵件提醒國人注意安全。

英國國會大廈外在當地時間22日下午發生攻擊事件，1名男子開車在西敏橋衝撞行人，接著撞上國會圍欄，下車持刀襲警，據報導，被刺員警不幸身亡。

外交部對此表示，領事事務局以3月21日至3月24日作區間，在出國登錄系統查得登錄前往英國國人共27名，領務局已請駐英國代表處參考、酌情處理。

外交部領務局已經以電子郵件提醒上述在英國的27位國人注意人身安全及向家人報平安，同時提供駐館緊急聯絡電話備用。領務局則啟用官網的平安留言版供民眾使用。1060323

(中央社)