比利時人不跑銀行 全靠一台小機器搞定
特派員看世界專欄在比利時，銀行臨櫃服務不普遍又要收費，民眾想要省時省錢就得上網路銀行，因此在這裡你最需要的不是存摺，而是一台讀卡機。
在比利時主要銀行開戶，對大多數外國人是一個特別的經驗，首先不像在台灣是隨到隨開，在這裡，即使看起來很悠閒的行員也可能會跟你說目前很忙碌，請先上網預約時間辦理。
而當你終於進行開戶，正埋頭填文件時，這時對方口中說出「對了，還要收開戶管理費」，另提醒「以後若臨櫃辦理」也要收費喔，雖然只是幾十歐元費用，但聽在耳裡難免覺得，哇開銀行真的太好賺了吧。
由於在布魯塞爾銀行服務不來免費這套，在什麼都要收錢情況下，比利時人通常就是上網路銀行，「自己的錢自己省」，銀行開完戶後不像台灣給你一本存摺，而是寄給你一台讀卡機，因此你若跟這台讀卡機不熟就慘了。
在比利時主要銀行所發行的讀卡機，面積比手機還小，但它的功能多多，特別的是讀卡機不需與電腦連接就可以完成轉帳等功能，而且機器讀取晶片中的資料後，還有層層把關程序，消費者需依指示輸入一連串認證數字才能完成。
在台灣，民眾除了到銀行辦事，也會使用網路銀行，多數只要帳號密碼就可以登入，但在布魯塞爾則要有讀卡機才能進行，有時會聽到有人在喊快過轉帳期限了，到處在借讀卡機，逾期可能又要再被收一筆費用，若沒有這台小機器就只能等著跳腳。1060323
(中央社)
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