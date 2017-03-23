歷史老師全被打臉 曹操原來是大善人不是反派？
網路紅人HowHow擅長拍攝各式各樣的搞笑影片，日前他又上傳一支影片到Youtube上，告訴大家其實曹操根本就是超級慈善偉人，劉備等人才是亂世奸雄，還鉅細靡遺的告訴大家曹操心地有多麼善良。
影片從赤壁之戰說起，原來曹操早就知道「鐵鎖連環船」會遭到大火燒毀，但是為了要讓初出茅廬的職場新鮮人諸葛亮能夠獲得信心，最後決定豪邁的被大火燒透；接著再解釋赤壁後曹操敗走華容道，竟然是故意踏進趙雲、張飛、關羽的埋伏，為得就是讓這三位武將能夠不被觀眾遺忘，偉大的行徑讓萬民都大為感動，大讚「主角曹操，了不起」。
沒想到這「三國演義」翻案劇情最後急轉直下，居然出現以曹操為主角的手機遊戲名稱，讓許多網友笑說「突然拍三國一看就知道是葉配了啦」、「現在連寫小說，都要葉佩了嗎？」、「哈看到曹操就猜到是曹操傳了」、「自肥啊!!把自己拍得這麼帥!!」
(中時電子報)
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