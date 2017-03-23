遭譏「不懂玩酒店妹」 水電工怒殺尋歡友

46歲水電工周慶華，去年11月與郭姓友人到酒店尋歡，事後周因不滿郭趁酒嗆他「不懂如何到酒店玩小姐」，並出手打他，憤而持隨身的工具鉗猛刺郭男10多下，郭送醫不治。台北地檢署今依殺人罪嫌起訴周男。

警方調查，去年11月6日深夜，周慶華與同是水電工人的郭男，與友人賴男到酒店尋歡，3人同搭計程車離開，但上車後郭趁酒意嗆周：「不懂如何到酒店玩小姐，根本是浪費錢。」周因收入較高，不滿回嗆郭「你一個月是賺多少錢？跟我講上酒店。」

郭男不滿周回嗆，仗著壯碩身材揮拳狂毆周男，司機見狀趕緊停車報警。但3人下車後，郭男怒氣未消，又朝周男臉上揮拳，周當場口鼻鮮血直流。

周不甘示弱，掏出隨身的工具鉗猛刺郭男十多下，直到郭倒地才罷手。警方指出，郭的後背部、右後頸椎、右下巴共12處刀傷，其中下巴的刀傷貫穿到口腔內，喉管、頸動脈都被刺斷，送醫仍不治。

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(中時)