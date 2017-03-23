吳敦義：蔡政府執政 與人民期待相反
前副總統吳敦義今接受廣播訪問指出，蔡英文政府執政，與人民期待相反，人民盼改善經濟，蔡政府卻讓兩岸陷入僵局，強推一例一休、有爭議的同婚法案。吳敦義認為，當前還是只有九二共識能讓兩岸和平穩定地走下。
吳敦義今早接受飛碟電台主持人唐湘龍訪問指出，現在執政黨採取的措施，與人民期待相反。人民期待經濟改善，可是兩岸從原本穩定發展，變成陷入僵局，觀光事業受到很大傷害。若專心拚經濟多好？怎會推一例一休、有爭議的同婚法案？蔡政府把不重要的事，急匆匆地狠推。
談到去蔣、黨產問題，吳敦義說，先總統蔣公在民國39年復行視事前，只是國民黨總裁，但他卻把錢復、胡適等學識巨擘護送來台、將央行黃金運送來台。最重要的是，他從來沒把這些當作黨產，而是當作國家資產。蔡政府污辱先總統蔣公，是不好的執政方式。
談到九二共識，吳敦義說，如果蔡總統不承認一中各表的九二共識，那她應該有錦囊妙計，將現在的僵局，適度打開，相信這是現在人民期待的。而他則認為，只有遵循九二共識，兩岸才能和平的走下去，大陸只看「一中」，但我們看的是「各表」。
(中時電子報)
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