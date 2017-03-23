經典賽檢討 林德福：中職掌世界一級賽
中華隊在第4屆世界棒球經典賽（WBC）表現不如預期，教育部體育署檢討失利原因，認為組訓賽分工未整合是原因之一，體育署長林德福今天表示，未來世界一級賽事由中職負責。
林德福上任後，上午首度前往立法院教育及文化委員會備詢。
林德福表示，這次WBC原比照上次12強賽分工方式，但中華職業棒球大聯盟不願參與，才改由中華民國棒球協會全權負責，這樣的方式被外界認為是中華隊在WBC苦吞3連敗主因。
探討中華隊兵敗首爾，林德福表示，包括組訓賽分工未整合、投手戰力不足、旅外選手徵召困難與情蒐體系運作模式等。
整合組訓參賽資源缺失，他說，未來中職負責奧林匹克運動會、WBC、世棒12強賽及相關資格賽等世界一級賽事組、訓、賽，包括總教練遴選、情蒐、保險、醫療防護與後勤支援等，都由中職負責。
至於棒協角色，他說，棒協將來負責亞洲運動會、亞洲棒球錦標賽等亞洲一級賽事及非世界一級賽事選、訓、賽，且基於棒協仍為國際窗口，未來需爭取更多國際賽事在台舉辦，協助國家隊參賽相關事宜，及協助旅外球員徵召。1060323
(中央社)
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