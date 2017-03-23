英國會外攻擊 德法美等多國領袖齊痛批
世界領袖今天齊聲譴責英國倫敦市中心1名男子所發動的攻擊事件，該名男子已遭武裝警察擊斃。許多領袖表示，他們與英國「並肩同在」。
法新社報導，英國1名男子今天在國會外開車衝撞行人，接著跳出車外刺傷1名員警，造成至少5人喪命，40多人受傷。
英國首相梅伊（Theresa May）在唐寧街首相辦公室外致詞時形容，這起攻擊「既病態又邪惡敗壞」，並表示攻擊者選擇此地行凶，形同對英國民主價值的攻擊。
德國總理梅克爾（Angela Merkel）表示，德國「堅定不移地與英國同在，共同奮力對抗所有形式的恐怖主義」。
法國總統歐蘭德（Francois Hollande）則傳達「團結」與「支持英國人民」的訊息，表示法國能體會英國的痛苦。法國有3名高中生在這起攻擊中受傷。
他說，「近來受到嚴重打擊的法國，能體會英國人今天所承受的苦難。」
白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）在新聞簡報會也表示，白宮譴責這起攻擊，誓言「美國政府全力支持回應這起攻擊，將那些幕後真兇繩之以法」。
加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）則在推特表示：「我們精神與今天倫敦攻擊事件的受害者及其家屬同在，加拿大人與英國人依然團結一心。」
歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）說，這起攻擊讓他「非常激動」。
榮科前往比利時布魯塞爾紀念布魯塞爾機場與地鐵攻擊事件1週年時，表示「倫敦正好在同一天發生及遭遇類似的事件，真的讓我置身於言語不足以表達我深刻感受的那種情況。」（譯者：中央社周莉芳）1060323
(中央社)
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