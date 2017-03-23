賭場藏風景區 警查抄赫見四海幫堂主

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高雄市警方今天凌晨在左營蓮池潭旁的龜山上查獲「天九骨牌」職業賭場，現場有25名賭客。（呂素麗翻攝）

高雄市警方今天凌晨在左營蓮池潭旁的龜山上查獲「天九骨牌」職業賭場，賭客中赫然有四海幫儲姓堂主。（呂素麗翻攝）

高雄市警方今天凌晨在左營蓮池潭旁的龜山上查獲「天九骨牌」職業賭場，當場35萬多元賭資。（呂素麗翻攝）

高雄市1處專門賭「天九骨牌」的流動賭場為躲避警方查緝，竟選在知名風景區左營區蓮池潭旁的龜山上，易守難攻，警方勘查地形後，今天凌晨拂曉出擊，從龜山後方陡峭山壁斜坡，攀降摸黑出擊直衝賭場，正么喝豪賭的賭客，突見特勤員警從天而降，個個當場傻眼，賭客中赫見四海幫海南堂儲姓堂主在場聚賭。

警方查獲25名賭客，現場查扣賭資35萬5900元，抽頭金1萬8500元、天九牌、骰子、無線電對講機2台等證物，全案連同主持人及內、外把風等3人，依刑法賭博罪移送偵辦；其餘賭客22人則依社會秩序維護法裁罰。

高雄市警察局督察室督察長鄭明忠日前接獲線報，稱有天九牌職業性大賭場，藏匿於蓮池潭風景區旁龜山半山腰，以規避警方查緝，立即指示靖紀小組探訪佈線取締。

經探訪小組成員前往探訪發現，該賭場位於左營名勝古蹟拱辰門內老舊眷村，平日人煙稀少，該賭場利用深夜警力最為薄弱之際大肆開賭，聚賭時間為深夜1點許，直到清晨6點多。

賭場為規避警方查緝在拱辰門車輛出入口設有把風、又在龜山登山步道口及賭場巷道雇用專人持無線電通報把風，層層關卡、嚴密防衛，讓警方取締不易。

警方今天凌晨3點10分從龜山後方陡峭山壁斜坡，攀降約3公尺高的山壁，衝入賭場大喊「不要動」，賭客當場傻眼，把風完全失靈。

警方指出，賭場由柯姓男子（40歲）以每月5000元承租，經營天九骨牌賭場抽頭營利，開了1周，賭客年齡約30至40歲，全部是男性，每天抽頭獲利1至3萬元；他原本想藉由老舊眷村及山區半山腰作為掩護，較不引起警方注意，不料仍栽在警方手裡。

賭客中警方赫見四海幫海南堂儲姓堂主也在場聚賭，儲男是眷村果貿社區警方列管對象，一下子就被警方認出，他很配合，坦承賭博。

警方也在場內查獲海洛因毒品1小包（毛重2.2公克）及愷他命殘渣，並追查出吸食毒品的黃姓、翁姓等2名男性賭客，一併依毒品危害防制條例移送偵辦。

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(中時)