2歲兒「見習」姪子上廁所 陳仙梅：沒學會也不急

陳仙梅對兒子學習採取自由教學。(圖/陳仙梅臉書)

藝人陳仙梅和老公結婚三年，育有2個兒子Ryder和Mason，一家四口和樂融融，也讓她直呼感到無比幸福，不過對於兒子學習進度較緩慢，她則表示一點都不急，還公開呼籲為人父母最忌諱有比較心態。

陳仙梅已將重心逐漸放在家庭上。(圖/本報系資料照)

陳仙梅表示兒子小Ryder已經2歲8個月，但仍還沒學會獨立上廁所，因此只要小他四個月的堂弟如廁時，兒子都會飛奔前往「參觀拜訪」，雖然學習進度落後同年齡層小孩，不過陳仙梅表示一點都不急，畢竟每個孩子都有自己的成長進度，只要別大學時還包尿布咬奶嘴就好了，最後更立下今年夏天要讓兒子學好上廁所的目標，但仍不忘呼籲大人切勿有比較心態，在她眼中只要孩子有努力學習就已足夠。

(中時電子報)