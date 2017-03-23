2歲兒「見習」姪子上廁所 陳仙梅：沒學會也不急
藝人陳仙梅和老公結婚三年，育有2個兒子Ryder和Mason，一家四口和樂融融，也讓她直呼感到無比幸福，不過對於兒子學習進度較緩慢，她則表示一點都不急，還公開呼籲為人父母最忌諱有比較心態。
陳仙梅表示兒子小Ryder已經2歲8個月，但仍還沒學會獨立上廁所，因此只要小他四個月的堂弟如廁時，兒子都會飛奔前往「參觀拜訪」，雖然學習進度落後同年齡層小孩，不過陳仙梅表示一點都不急，畢竟每個孩子都有自己的成長進度，只要別大學時還包尿布咬奶嘴就好了，最後更立下今年夏天要讓兒子學好上廁所的目標，但仍不忘呼籲大人切勿有比較心態，在她眼中只要孩子有努力學習就已足夠。
(中時電子報)
關鍵字：陳仙梅
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