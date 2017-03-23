恐攻嫌犯身分未明 IS社群大肆慶祝

美國反恐組織網站負責人Rita Katz在她的推特上說，IS支持者已經開始慶祝成功報復英國。(圖片取自推特@Rita Katz)

倫敦當地時間22日下午2點半左右，發生一起震驚全球的恐怖攻擊事件，案發之後，英國警方幾乎在第一時間就以恐攻規格處理現場狀況，但是現在恐攻嫌犯已遭擊斃，身分尚未確認，IS也尚未出面宣稱犯案。根據長期監看IS的反恐專家Rita Katz觀察，儘管如此，IS支持者已經開始在他們專屬的社群頻道裡，大肆慶祝這起可謂近年來全球四大恐攻之一的倫敦恐攻。

據《新聞周刊》(Newsweek)報導，IS支持者認為這是一起成功針對英國打擊IS組織在摩蘇爾基地，所展開的報復行動，雖然目前還沒有人出面宣稱犯案，而且警方也沒有進一步指出關於嫌犯的任何消息，但是IS支持者幾乎立刻在網路上大肆慶祝這次「行動成功」。

根據紐約時報記者，同時也是IS專家Rukmini Callmachi的說法，IS在社群網站上，張貼倫敦恐攻即時更新的同步消息，這種作法很類似之前發生在巴黎、尼斯和奧蘭多等地的恐攻時，IS社群行動的一貫方式。這3起恐怖攻擊，最後都是IS組織出面宣稱犯案。

美國反恐組織網站負責人Rita Katz在她的推特上說，IS支持者已經開始慶祝成功報復英國，過去在摩蘇爾打擊IS基地的戰事。他們還宣稱這是「血債血償」。Katz補充說，倫敦附近並沒有協調IS組織的媒體宣傳活動出現，也就是說，案發現場的周圍可能沒有與恐攻嫌犯保持聯絡的組織。

儘管如此，整起事件還是有很多和過去歐洲恐怖攻擊相似的地方，尤其是如出一轍的犯案手法。去年7月，造成86人死亡的法國尼斯恐攻，嫌犯也是駕駛汽車，衝撞行人，後來IS組織就出面宣稱犯案。其實，早在2014年，IS組織就曾鼓勵支持者利用這種方式犯案，呼籲無法到敘利亞和伊拉克參與作戰的追隨者，在西方城市以車輛攻擊行人。

歐洲各國中，前往敘利亞和伊拉克作戰的聖戰士數量，英國人數僅次於法國，然而最終，英國並沒有倖免於IS的魔爪。

(中時電子報)