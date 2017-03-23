兩岸關係是？ 陸委會：經過各黨團討論才能做最後決定
立法院內政委員會今（23）上午繼續審查「兩岸協議監督條例」，針對外交部長李大維認為兩岸關係不是國與國關係，不需要外交國防委員會聯席，對此陸委會主委張小月會前受訪時表示，「兩岸關係就是兩岸關係」。
另外，對於經濟民主連合希望盡快通過條例，張小月表示，對行政部門來講，當然希望條例可以順利通過。他強調，這是很重要的協議，民眾也很關心，大家都很重視、盼順利通過，讓大家意見都能被採納，期待制定出可以使用、合宜、務實、反應民意、社會各界所想要的監督條例。
對於是否認同聯席會議審查，張小月表示，「尊重立法院的看法」，經過各黨團的協商，大家意見都很重要，從過去的經驗來看，如果不是大家共識，不能有共同結論，其實這樣的協議會不見得是務實可行，一定做到落實國會監督、人民參與、務實、可行。
針對是否由外交國防委員會聯席，張小月表示，監督條例的規定有兩階段審查，將來簽協議若有牽涉國家安全，國防部的立場會被考慮，陸委會採取開放的態度，經過各黨團共同討論，才能做最後的決定。
(工商)
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