英國國會攻擊事件 台遊客未受波及
據交通部觀光局通報，有關英國國會大廈外在當地時間22日下午發生的攻擊事件，據統計，目前台灣旅行團有6團177人正在英國旅遊，包括雄獅旅行社2團68人、東南旅行社3團77人、康福旅行社1團32人，都未受到影響，團員均平安無事。
外交部回覆觀光局的詢問時也指出，駐當地外館已與英國警方取得連繫，經清查後，尚未發現有我國籍人士受到這起攻擊事件波及。
(中時)
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