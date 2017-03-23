倫敦巡迴演唱會辦完 張惠妹臉書報平安
英國國會附近發生恐怖攻擊事件，正在倫敦辦完第62場烏托邦巡迴演唱會的歌手張惠妹今天上午在社群網站臉書（facebook）報平安表示，「倫敦站，謝謝現場的你們，一切平安」。
粉絲留言表示，「今晚好high喔，真的好愛妳」；許多粉絲也留言要「阿妹」張惠妹注意安全。
英國國會大廈外昨天下午發生攻擊事件，至今已有5死40傷，警方表示，犯案動機「與伊斯蘭有關」。
張惠妹下一站將前往義大利，25日在米蘭舉行第63場烏托邦巡迴演唱會。1060323
(中央社)
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