監督條例退回院會否 朝野言詞交鋒

立法院內政委員會今天排審兩岸協議監督條例，但藍綠仍為了是否要退回院會、改聯席審查繼續爭執。國民黨團說，若可表決否決召委排案權，是秀下限；民進黨團則批評是意識形態。

內政委員會22、23日審查兩岸協議監督條例，昨天民進黨立法院黨團、時代力量黨團主張應退回院會，改交相關委員會聯席審查；國民黨團表示，若外交及國防委員會加入，國民黨團反對。因協商無共識，昨天空轉一天，內政委員會召委、國民黨立委曾銘宗說，今天上午9時繼續開會。

上午會議開始，朝野立委再度要求程序發言。國民黨團首席副書記長林為洲說，如果可用提案改變召委排定議程，這樣以後是不是都表決，不給召委排案？如果今天可以這樣做，以後召委制度崩潰，「國民黨所有提案都不要審，這樣你們是在秀下限」。

國民黨團書記長王育敏說，立法院長蘇嘉全主張委員會中心主義，民進黨曾想挾人數多數，變更召委排定議程，蘇嘉全說應尊重召委職權，不可透過提案方式，剝奪召委排案權。她要求民進黨團具體承諾，本案若退回院會後，所有程序都不阻擋，一樣由內政委員會主審，讓2位召委輪流排案，否則就是程序杯葛、打假球。

民進黨團內政政策小組召集人趙天麟說，過去每個委員會都有退回院會，改聯席審查的例子，國民黨團是給政府、執政黨製造更多障礙。他強調，民進黨支持審查監督條例，請曾銘宗盡快處理民進黨團的提案，「不要拿錯誤法律常識，做意識形態攻擊」。

民進黨團總召柯建銘說，條文中規定，「應」就是召委一個人決定，「得」就是合議制，由委員會作成決議，不是賦予主席百分之百的權利，這就是委員會中心主義；民進黨團書記長李俊俋說，昨天到今天的動作只證明，「誰不懂法律、誰沒有穿褲子」，程序提案提出後，主席就要徵詢在場委員意見處理，不是召委一個人的意見。

立法院各委員會組織法第13條規定，各委員會所議事項，有與其他委員會相關聯者，除由院會決定交付聯席審查者外，得由召集委員報請院會決定與其他有關委員會開聯席會議。1060323

(中央社)