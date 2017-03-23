NBA》忍者龜好猛 百分百表現摘大三元
對雷霆後衛「忍者龜」韋斯布魯克來說，拿大三元沒什麼大不了，但交出百分之百表現拿大三元，確實相當屌！韋少23日全場投6中6、罰6全進，拿18分、14助攻與11籃板，帶領雷霆122比97輕鬆轟垮七六人。
這是韋斯布魯克本季第35次大三元，也是生涯第72次，值得一提的是，他單季35次大三元紀錄，已經超越灰狼、灰熊、暴龍、鵜鶘、熱火、爵士、黃蜂與魔術8隊的大三元隊史紀錄，可見他到底有多麼誇張。
更難得的是，韋斯布魯克到現在為止保持全勤，所以對於部分球隊採取輪休制度，讓他感到相當不以為然，或許是因2013-14年球季，他受到膝傷影響只打46場，所以更加珍惜自己能在場上打球機會。
「我喜歡打球，當然更愛上場競爭且享受快樂，」韋斯布魯克說，「對我來說，我看待輪休的角度跟別人不同，因為我先前受過傷，缺席了不少比賽，所以我更珍惜可以上場比賽機會，畢竟只要能夠上場，我就可以享受打球樂趣。
(中時電子報)
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