雄三飛彈誤射案 網友控蔡正元盜圖檢不起訴

國民黨政策會執行長蔡正元，去年7月因率先在臉書上爆料海軍金江艦雄三飛彈誤射案，引發軒然大波，但事後董姓網友不滿他拍攝的金江鑑照片，遭蔡「盜圖」，控告蔡違反著作權。台北地檢署認為蔡誤認照片是官方照片，不是從董男的社群網站下載照片，蔡並非基於個人目的使用照片，屬於合理使用，今依罪證不足將蔡正元不起訴。

去年7月，蔡正元率先公布在臉書，爆料海軍金江艦雄三飛彈誤射案，甚至比行政院長林全還早知道，讓林全一度下令徹查誰洩密。

事後，董姓網友在臉書憤怒指控，蔡正元盜用他拍攝的金江艦照片，董在臉書指出，有多家媒體和蔡正元盜用他攝影金江艦的照片，在他告知之後，有媒體陸續撤下照片，但蔡正元不僅沒撤照，還刪除他的留言又封鎖他，憤而提告。

檢方調查時，蔡正元辯稱，他因看到媒體有引用該照片，因拍攝很清楚，誤認是官方拍攝的照片，他是直接從網路上下載，並非從董男的社群網站下載。

檢方認為，蔡是因金江艦雄三飛彈誤射案，誤認該照片是官方拍攝，並非是蔡自董男的社群網站下載，由於金江艦雄三飛彈誤射案是社會矚目案件，並非是個人目的，屬於合理使用，今依罪證不足將蔡正元不起訴。

(中時)