一月總薪資平均93K 網友酸「北七政府」

行政院主計總處22日公布一月總薪資平均93K，大家有達標嗎？（圖/中時資料照片）

行政院主計總處22日公布1月薪資與生產力統計，其中，受廠商發放年終及績效獎金影響，1月含固定月薪、獎金、紅利及加班費等薪資，平均每位受雇員工可領到新台幣9萬3144元。民眾聞訊大呼「見鬼了」年終那些也算喔！除了要政府再去修一次統計學外，也大罵「北七政府」。

主計總處公布的1月薪資與生產力統計中。因今年農曆春節落在1月，廠商發放年終獎金及績效獎金較為集中，1月的非經常性薪資達5萬3465元，較上年同月增47.78%，也讓1月總薪資（含經常性與非經常性薪資）平均為9萬3144元，較上月增95.16%，若與上年同月比較也增23.66%。但若扣除物價指數影響，1月實質薪資為8萬8338元、增20.94%。

外界批評主計總處公布薪資「平均數」無法完全反映真實情況，網友痛批「自欺欺人的主計處，為了美化數字，盡說些連你們自己都不相信的數字，然後再來解釋一堆」是鴕鳥心態、欺上瞞下、「以為馬英九時代已經夠唬爛了…沒想到蔡英文青出於藍。」、「小英的人才真是厲害，看來接下來三年人民月薪資所得應該可以到達20萬吧」。

有網友直呼「見鬼了」，另有網友建議「再去修一次統計學吧」、「主計總處人員是只會平均嗎？一點意義都沒的數字」、也有人直嗆「北七政府可以去死了」。

(中時電子報)