克拉拉海邊健身 泳裝擠深V抬美腿辣翻

克拉拉曬海邊健身照，大秀好身材辣翻。（圖／取材自ClaraLee克拉拉微博）

韓國女星克拉拉（Clara）擁有天使臉孔、魔鬼D胸身材，不吝惜展現好身材的她，每回現身都性感亮相，讓人眼睛大吃冰淇淋。近日克拉拉則曬出海邊健身照，身穿黑色泳裝大秀窈窕S曲線，克拉拉還大方抬美腿，性感尺度爆表。

克拉拉辣抬美腿，性感尺度爆表。（圖／取材自ClaraLee克拉拉微博）

隨著夏天即將到來，克拉拉也努力瘦身，並在微博曬出海邊運動照，揪粉絲「和我一起健身吧」，只見克拉拉身穿黑色泳衣，深邃事業線呼之欲出，大秀火辣身材曲線，而她也大方抬腿、拉筋，美照讓人看了狂噴鼻血。

(中時電子報)