語測中心攜手 PaGamO 免費課程新上線

為了增加孩子學習英語的動力，財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）與「幫你優（PaGamO）」合作，推出免費英檢單字練習課程「全民英檢單字達陣王」，盼能藉由遊戲元素增添樂趣。

全民英檢自2000年推出以來，報考人數已逾700萬人次，是大家最信賴的英語能力測驗標準之一，涵蓋聽、說、讀、寫全方位的能力測驗，其中單字能力是能否通過GEPT的關鍵因素。為減少單字習得所花費的時間，即日起推出免費線上單字課程，希望能幫助更多學生提升英語能力。

幫你優（PaGamO）是目前台灣最大的遊戲式教學平台，共累積了35萬中小學生用戶，讓學生在平台上一邊答題，一邊攻占土地，將學生對遊戲的喜好轉化為對學習的動機。

「全民英檢單字達陣王」涵蓋近1800個常用英語單字，且透過多元化的練習方式，例如聽力、閱讀等，讓學生不只認得更多單字，也能瞭解適時適地的使用單字；總計有逾7,000題之題庫供學生免費使用。

有別於以往「幫你優」平台上的課程，「全民英檢單字達陣王」增加了前測檢視程度的關卡，依照程度派題，內容由淺入深循序漸進，相信適性學習的方式，更可以有效的增加單字能力，提升台灣中小學的英語平均實力。

帶領團隊開發PaGamO的台大電機系教授葉丙成表示，這次與語測中心共推線上英檢單字練習課程，除了持續拓展多元的免費學習資源，也希望背單字變成一件好玩的事，進而讓更多孩子愛上學習。

語測中心執行長、台大語言所教授蘇以文希望此課程可以發揮寓教於樂的功能，透過遊戲培養學習者自主學習、自我管理的能力，也能讓學生透過自我評量、和同儕共學的方式，激發持續學習的動機。

PaGamO平台也同步推出排名挑戰賽，上線時間越長、答對題數越多、攻佔土地面積越廣就有機會角逐單字王、大地主，於一個月後選出佼佼者，贈送GEPT、GEPT Kids免費報考名額、全真模擬試題等多項好禮。

(中時)