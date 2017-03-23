B.E.G.佳人突破尺度 雪白酥胸零遮掩塞入吊帶褲
韓國女子團體「Brown Eye Girls (B.E.G.)」出道10年，以個性、性感的風格著稱，因而有「成人偶像」之稱，而成員們個人特色明顯，其中，31歲的老么孫佳人(Gain)，一身雪白牛奶肌搭配細長單眼皮，既魅惑又俏皮，因此闖出自己的一條路，是許多明星、粉絲心目中的超級理想型，而性感的她，近來應邀為知名雜誌拍攝美照，大大突破尺度，讓人直呼太誘人！
昨天，佳人在個人IG上貼出最新工作成品照，她受知名雜誌《GQ》之邀，拍攝一系列時尚照，不僅很有個性，且張張性感，不是上空就是大露腿，一下上空搭配西裝外套，一下高衩泳裝騎腳踏車，其中一張照片更是全裸真空穿著吊帶牛仔褲，渾圓胸型一覽無遺，搭配迷濛眼神與糊掉的唇彩，讓粉絲大呼「姐姐超正」、「sexy lady」，S曲線讓人既羨慕又忌妒。
(中時電子報)
關鍵字：孫佳人、Gain、Brown Eye Girls、上空
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