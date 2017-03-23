想坐計程車還是警車？斑馬和小黃合體防酒駕
苗栗市公所商借2部防制酒駕宣導車，23日在人車往來頻繁的苗栗火車站和市民廣場亮相，一邊計程車、一邊警車的外觀，警惕民眾「今晚，你想坐計程車還是警車？」，代言人脊髓損傷者協會常務理事邱仁泉，更以慘痛經驗表示，很多人可能忘了後面可能坐上救護車！
市長邱炳坤指出，這2部宣導車向新北市商借2年，目前先擺放在車水馬龍的苗栗火車站，和人車往來頻繁的市民廣場，周邊也有不少餐廳和KTV等場所，而一邊小黃另一邊斑馬的外觀，十分醒目。
前擋風玻璃上還寫著「今晚，你想坐計程車還是警車？」及「喝酒不開車，有指定駕駛才行」警語，目的就是希望提醒社會大眾酒後不開車，苗栗縣警察局交通隊副隊長陳健民也到場宣導。
邱仁泉上午坐輪椅到場響應這項公益活動，他說，脊髓損傷者協會有200多名成員，其中5成以上是因為車禍造成，1成以上因為自己或對方酒駕釀禍，他本身也是酒駕的受害者，希望不要高危險性的酒後駕車。
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(中時)
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