淨利大漲近4成 騰訊去年每日進帳5億！

現任騰訊董事會主席馬化騰。（圖/中新社）

大陸科技龍頭騰訊昨日公布去年財報，全年度總收入達1,519億元人民幣（約6,722億台幣），比前年增加48%；淨利潤為410.95億元人民幣（約1,818億台幣），也比前年大幅成長43%，平均每日進帳約1.12億人民幣（約4.96億台幣），讓董事會主席馬化騰笑的合不攏嘴。騰訊目前最大收入來源為「增值服務」，佔集團總收入約7成比例，其中網路遊戲讓它大賺708.44億人民幣（約3,135億台幣），旗下擁有5千萬玩家的網路遊戲《王者榮耀》，更刷新手機遊戲的紀錄。

據大陸澎湃新聞網報導，知名的大陸科技業龍頭騰訊，昨日公布去年度財報，集團總營收高達1,519億人民幣（約6,722億台幣），淨利潤也上看410.95億人民幣（約1,818億台幣），比前年同期大幅成長4成多，平均每日淨利入帳就有1.12億人民幣（約4.96億台幣），讓董事會主席馬化騰心情大好。馬化騰表示，「去年騰訊一系列的改革，不僅讓騰訊集團業務更豐富，也鞏固了我們在行業中領先地位。展望未來，將大舉投資網路安全、雲端服務和人工智慧3塊，迎接下一階段的挑戰與成長。」

本月20日騰訊在香港股市再創新高，衝上228.20港幣坐收，穩坐股王寶座。（圖/中新社）

成立於1998年的騰訊，總部位於廣東省深圳，旗下擁有QQ和微信兩大品牌，是當前大陸影響力最大的科技產業公司之一。2004年於香港證交所上市，目前是大陸市值最高的網路科技公司，不僅被評選為全球第四大科技公司，董事會主席馬化騰更是《胡潤IT富豪榜》的常客，排名僅次於萬達王健林和阿里巴巴的馬雲。截至2015年為止，騰訊集團總市值突破3千億人民幣（約1.33兆台幣），力壓其他三大網路企業新浪、網易和搜狐。

騰訊三大業務收入來源分別是：增值服務（包含遊戲）、網路廣告與綜合雜項，其中增值服務佔總收入的7成，以網路與手機遊戲最大宗，旗下著名的網路遊戲《王者榮耀》，更以5千萬名玩家打破手遊的業界紀錄。而網路廣告業務，更因為微信全球用戶大增28%，連帶比前年增長近54%，收入達269.7億人民幣（約1,193.5億台幣）。眼光逐漸轉向人工智慧的騰訊，最近更以自行研發的人工智慧程式「絕藝」，擊敗日本「DeepZenGo」，拿下UEC圍棋大賽冠軍。

(中時電子報)