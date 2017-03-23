賣二手車與人結怨 擁槍防身遭逮

開二車手行許男擁槍防槍，欲出門時遭高巿警刑大壓制。（曹明正翻攝）

開二車手行許男擁槍防槍，高巿警刑大起獲2把手槍與子彈144發。（曹明正翻攝）

高巿刑大偵七隊兩個月前獲報42歲許男在岡山開二手車行，因與金主有糾紛，車行多輛汽車日前被砸毀，許男擔心仇家再上門，於是購買槍彈防身，並在楠梓另覓租屋處躲藏，且他足不出戶，三餐均由車行員工按時送到他家。

警方全副武裝埋伏2天，本月18日下午4時許趁許男出門要外出，一擁而上將人壓制在地，對方以為是仇家尋仇，大叫「你們是誰，不要壓我」，經警方亮出身分、搜索票，許男仍故作鎮定，對於槍彈藏在哪均辯稱沒有。

不過警方在客廳茶几牛皮紙袋，馬上發現已上膛手槍2把，子彈144發。除1把改造巴西金牛座，還有1把可連發的土耳其製ZORAKI925，換上長彈匣，可裝填26發子彈，許男訊後被依槍砲罪送辦，橋頭地院裁定3萬元交保。

(中時)