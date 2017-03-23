杜特蒂擬恢復菲戒嚴法 中止地方選舉

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）周四警告，他可能實施戒嚴法，並中止數以萬計地方職務的選舉，令人更加擔心，在他統治下還有沒有民主可言。

據法新社23日報導，他為了根絕非法毒品，正考慮採取這兩種措施，而其中戒嚴法將能解決其他種種安全威脅。

「要是我宣佈實施戒嚴法，」杜特蒂在訪問軍政府掌權的泰國後說，「就能解決一切問題，而不只是毒品。」

杜特蒂甚至表示，在戒嚴法下，他可能設立軍事法庭，來審判恐怖嫌犯。他在提及菲國南部的伊斯蘭激進分子時說：「我會讓軍方來審判你們，並讓你們接受絞刑。」

自從杜特蒂一年半前輕易贏得總統大選後，便對是否打算實施軍事統治說詞反覆。這個議題在菲律賓高度敏感，在「人民力量」（People Power）革命推翻馬可仕政權30年後，該國仍在設法建立高度民主的國家。

(中時電子報)