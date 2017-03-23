南投警方封城掃毒成果豐碩 90人到案
為維護社會秩序安穩、淨化治安、全面檢肅毒品犯罪，內政部警政署配合台灣高等法院檢察署規畫全國同步「查緝毒品藥頭行動-斷根溯源及防制毒品入侵校園」專案，南投縣政府警察局依轄區治安狀況統合各分局警力，與南投地檢署全力合作，於17日至21日為期5天同步執行掃蕩毒品犯罪，全面查緝包含17名毒販之毒品人口合計83人、毒品通緝犯7人，查獲毒品共計64.23公克，另查獲改造長槍2支、改造手槍13支及子彈32顆，成果豐碩。
警方表示，專案期間共動員數百名警力，啟動「封城掃毒」專案，針對全縣青少年經常聚集之埔里地區執行「全面封鎖聯外道路、城內定點及機動掃蕩」之閉鎖式擴大掃蕩工作，並聲請74張搜索票，針對毒品人口經常活動場所及青少年經常聚集易滋事之酒店、PUB、KTV、汽車旅館及夜店等特定目標同步實施搜索或擴大臨檢，全面掃蕩毒品犯罪。
南投縣警局表示，專案行動前，已針對縣內毒品犯罪案件溯源追查，於專案中執行獵首行動藉以瓦解販毒集團供應源頭，並追查新興毒品供應及製毒來源，斷絕入侵校園之所有毒品供應者與其販售網絡，淨化本轄治安。
局長邱寬愉表示，本次專案除配合高檢署、內政部警政署及南投地檢署執行同步掃蕩外，更依據轄區治安特性規劃重點打擊毒品源頭犯罪，秉持「瓦解供毒網絡、向上溯源追查毒品來源、查察新興毒品及防制毒品入侵校園案件」原則，針對販毒集團加強查緝，縣警局全力動員，全方位出擊，展現打擊毒品犯罪之決心，穩定治安，維護民眾生活環境安全，讓民眾感受警方積極掃蕩不法之魄力與用心。
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(中時)
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