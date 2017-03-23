民生家商校慶 蘇嘉全勉學生專精一項技藝

立法院長蘇嘉全今天回屏東參加私立民生家商56週年校慶，蘇嘉全致詞表示，許多先進國家已開始重視技職教育，希望學生在校3年專精一項技藝，未來都會是最需要的人才。

蘇嘉全因與民生家商新任董事長黃建清是舊識，今天專程受邀回屏東參加校慶，蘇嘉全致詞表示，科技網路時代，種田可以用機器人，但有些行業機器人無法取代，例如美容美髮及木工等，國家整體政策在10多年前鼓勵學生念大學，但最近幾年包括德國等先進國家都走回頭路，培育有技術的學生進入職場。

蘇嘉全表示，台灣也在檢討教育政策，開始重視建教合作，像民生家商這樣的技職學校變得很重要。他要學生不要看不起水泥工、木工，全國建築工會理事長吳寶田和遠雄集團董事長趙藤雄都是水泥工出身，因為有專門技術馬上可以了解市場結構，這不是大學畢業生能了解。

蘇嘉全鼓勵學生在校3年好好學習技藝，只要專精一項技藝，畢業後就會成為被需要的人，薪水也會比別人高。

民生家商校慶展示美容、餐飲、廣告等科學生的學習成果，其中包括最近投資新台幣160萬元全屏東縣高中職校首座的3D攝影棚及VR虛擬實境教室，副校長范文忠表示，這套設備讓廣告、美容美髮及資訊處理科的學生多功能使用，學生可以利用這套設備學習動畫、程式設計、播映、走秀及拍照等等，與大學教育及職場接軌，學生在校熟悉這套設備，進到職場才不會害怕。1060323

(中央社)