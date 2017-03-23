洛杉磯時報：台灣是愛狗新天地

我要評比

台灣經由修法禁止對貓狗等寵物實施安樂死等措施，美國「洛杉磯時報」（LA Times）報導，台灣可說是愛狗新天地。

報導說，20年前，台灣狗狗能獲得的最好待遇，大概就是幫忙看守農場，換取主人餵食殘羹剩飯，不過當牠們成了飼主的經濟負擔後，不是被撲殺就是被野放，下場悽慘。

台灣的小狗待遇如今大不同，不僅國會通過禁止安樂死的法案，不少台灣飼主對狗狗的稱呼，由愛犬、寵物更把牠們視為如同家人的毛小孩。

報導說，台灣愛狗的主人甚至給牠們穿新衣、新鞋和襪子，還有雨衣，不惜每月平均花費330美元，照顧並精心打扮，更有人把愛犬放在自己的皮包裡帶上街，就算吃飯也同桌共享美食，今昔待遇已不可同日而語。

文章另介紹，尤其1998年通過動物保護法後，更興建了動物收容所，完善認養體系，開始執行寵物登記，並管控流浪動物的數目。

台灣雖然已是愛護毛小孩的先進國度，不過有關養狗的觀念與知識方面，洛時報導說，仍有待與時俱進，像是2013年狂犬病在台灣造成恐慌，讓不少人因此棄養寵物。

還有就是某家衛生紙品牌的包裝封面，使用可愛的拉布拉多圖片，造成這種小狗過度繁殖，以致70%的拉布拉多的健康出現問題。

文章也提及養狗在台灣有個有趣的循環，那就是若12生肖輪替至狗年，那年小狗數量就會增加，明年就是狗年，屆時小狗的數量在台灣將有甚麼變化，值得觀察。1060323

(中央社)