防生理年齡不同步 陸專家：小學應留級

中國大陸專家錢志亮建議，小學應該恢復留級制度。他說，一些人工作後發現自己其實不笨，但讀書時表現不如別人，主要就是家長在孩子入學時沒有關注到生理和心理年齡。

中國青年報報導，北京師範大學教育學部副教授錢志亮花了18年研究發現，53.8%的孩子生理、心理和曆法年齡同步，這樣的孩子上小學絕對沒有問題。

但是，33.8%的孩子生理或心理年齡低於曆法年齡，這意味每3個學童中就有1人上小學時「吃虧」，因為其生理年齡或心理年齡發育還不成熟。

他表示，中國大陸從1986年開始推行義務教育後，不鼓勵留級，導致一些孩子把問題一年年累積下來。一些人工作後發現自己不笨，讀書時表現卻不如別人，主要就是入學時沒有被關注到生理年齡和心理年齡。

錢志亮期盼能恢復留級制度，給這些孩子1年的緩衝時間。留級對孩子未必就是壞事，自己身邊有好幾名教授小學曾留級。他還舉例，2014年諾貝爾生理及醫學獎的兩名獲獎者都曾在小學時留過級。1060323

(中央社)