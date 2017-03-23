反服貿闖政院 周倪安：司法還沒給公道

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反服貿民眾3年前闖行政院，時任立法委員周倪安（前中）自訴時任行政院長江宜樺涉殺人未遂案，台灣台北地方法院23日開庭。周倪安表示，3年了，司法迄今還未給當年受害民眾公道。中央社記者鄭傑文攝 106年3月23日

反服貿民眾3年前闖行政院，時任立法委員周倪安自訴時任行政院長江宜樺涉殺人未遂案，台灣台北地方法院今天開庭。周倪安表示，3年了，司法迄今還未給當年受害民眾公道。

反海峽兩岸服務貿易協議民眾攻占行政院，民國103年3月24日遭警方驅離，爆發多起衝突。

周倪安等人向法院提起自訴，控告江宜樺、前內政部警政署長王卓鈞、前台北巿政府警察局長黃昇勇、前北市府警局中正第一分局長方仰寧等人涉嫌殺人未遂。

周倪安表示，3年了，政黨都已輪替，但那些在街頭為反抗中國國民黨強行要通過服貿的青年及民眾們，遭國家不當暴力對待，至今未見政府啟動行政調查，司法也未能還公道。1060323

(中央社)