「走讀城市學華語」課程 即日起受理報名
教育部與台灣創意經濟促進會合作辦理「走讀城市學華語計畫」，3月29日起至5月底，以「城市就是教室」、「我的第三空間」、「與名人做朋友」等3大主軸，規畫系列課程，帶領華語生走訪中山雙連和民生社區，走入街頭，接近在地。
「走讀城市學華語」計畫主持人東吳大學社會系劉維公副教授表示，這系列活動從去年開始舉辦，除延續去年充滿美式寧靜悠閒氛圍的民生社區探訪行程外，今年另外再加入中山雙連區域，規劃系列融合新舊台北歷史人文的探索課程，透過實作體驗，如咖啡沖煮、皮件製作、電影欣賞與鑄字體驗等7種專業課程，感受臺灣豐富且多元的文化創意。
教育部國際及兩岸教育司司長楊敏玲表示，在台灣學習華語之所以獨特與美好，正因為我們有著專業且具熱忱的老師、保存著豐厚的傳統文化，以及親切溫馨的人情味，若能多結合民間團體的資源與創意，有信心將台灣打造成為一個充滿華語文豐富知識與歡愉的學習聖地。
同時，教育部積極推動「學華語到台灣，送華語到世界」計畫，105年共有159名華語教師至全球15國各級學校任教；105年核定8個策略團隊，計開拓8個國家19個城市華語文教育市場，進行多元化的行銷以推廣我國優質華語文教學品牌，並擴大華語文學習人口。
(中時)
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