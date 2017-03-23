媽祖國際觀光節 這兩天免費搭車去鎮瀾宮
台中市政府交通局為配合台中媽祖國際觀光文化節，於大甲鎮瀾宮媽祖3月24日起駕、4月2日回鑾兩天，闢駛3條免費接駁專車，台中往大甲可在朝富停車場、秋紅谷、朝馬站上車，至大甲體育場轉中型巴士前往鎮瀾宮，回程仍在大甲體育場搭車返回市區；還有21條公車路線可前往大甲區，自行開車者則可停在美人山營區停車場轉搭接駁車前往鎮瀾宮。
交通局長王義川說，台中前往大甲區的民眾，可至朝富路老虎城旁朝富停車場搭車至大甲體育場(沿途行經「秋紅谷(朝陽橋)」、「朝馬」站)，再轉乘中型巴士接駁車至大甲國小後，以步行方式前往鎮瀾宮；自行開車的民眾，可在大甲區美人山營區停車場搭乘接駁車到鄰近市區的大甲高中，再步行前往鎮瀾宮。
王義川指出，除免費接駁車外，現有市區公車也有21條公車路線可以到達大甲區，包括台中客運93路、154路、157路，巨業交通167路、305路，豐原客運92路、170路、171路、172路、210路、211路、212路、213路、214路、215路、216路，中台灣客運95路、658路，苗栗客運181路及東南客運97路、616路。
「台中媽祖國際觀光文化節接駁車」行駛日期（時間）及搭乘資訊如下：
一、3月24日（起駕）
(一)朝富停車場(老虎城旁) → 大甲體育場:14:00～22:00
大甲體育場 → 朝富停車場(老虎城):17:00～02:00
(每20至30分鐘一班車，途中停靠「秋紅谷(朝陽橋)」及「朝馬」站)
(二)美人山停車場 ←→ 大甲高中:15:00～01:00
(三)大甲體育場 ←→ 大甲國小:15:00～01:00
(每15至20分鐘一班車)
二、4月2日（回鑾）
(一)朝富停車場(老虎城旁) → 大甲體育場:09:00～17:00
大甲體育場 → 朝富停車場(老虎城):13:00～22:00
(每20至30分鐘一班車，途中停靠「秋紅谷(朝陽橋)」及「朝馬」站)
(二)美人山停車場 ←→ 大甲高中:10:00～21:30
(三)大甲體育場 ←→ 大甲國小:10:00～21:30
(每15至20分鐘一班車)
(中時)
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