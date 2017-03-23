到巴塞隆納玩什麼？ 內行人必去的10大景點

西班牙巴塞隆納，城市風光迷人獨特。(達志影像)

曾被國家地理雜誌選為50個人生必遊景點之一的西班牙巴塞隆納，不僅擁有迷人的地中海風光，更是著名的歷史文化名城，帶有歌德風格的古建築和高樓大廈相互共存，新舊建築的完美的融和讓巴塞隆納更顯獨特。而要說到巴塞隆納最大的驕傲，莫過於天才建築師高第一幢又一幢的傑作，不規則的曲線、充滿著夢幻童話色彩，高第的建築充滿強烈的個人特色，幾乎巴塞隆納所有最為出名的建築幾乎都出自他一人之手，整座城市的藝術氣息相當濃厚。

那麼，到了巴塞隆納，究竟有哪些景點是必去的呢? DailyView網路溫度計就運用《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查到底要怎麼玩深、玩透巴塞隆納，最後盤點出10大超人氣景點。

加泰隆尼亞音樂宮，被選為第一名必去之景點。(達志影像)

第一名 加泰隆尼亞音樂宮

加泰隆尼亞音樂宮在1997年被聯合國教科文組織列為世界遺產，直至今日，每年有超過50萬人來到這裡參與各種音樂表演，現代主義風格的建築，馬賽克裝飾、慘色玻璃窗還有豐富的立面裝飾，讓整座音樂宮就像一件絕美的藝術作品。

第二名 奧林匹克公園

1992年奧林匹克運動會在巴塞隆納舉辦，運動場原建於1929年，之後為了奧運而進行重建，整建過後的運動場不但留有原先典雅古樸的韻味，氣勢還更顯得雄偉壯觀，一旁的奧林匹克博物館也相當有看頭。

高第的米拉之家，外型有如波浪狀，相當獨特。(達志影像)

第3名 米拉之家

在1984 年被列為世界遺產，米拉之家的設計者就是建築鬼才高第，這是他設計的最後一個私人住宅，波浪形的外觀相當有動感，根據維基百科敘述，米拉之家設計的特點就在於「本身建築物的重量完全由柱子來承受，不論是內牆外牆都沒有承受建築本身的重量，建築物本身沒有主牆」，或許它的外觀看起來有些荒誕不羈，但其所有擁有的氣勢絕對讓人留下深刻印象。

而第4名到第10名依序為聖家堂、 巴特婁之家、奎爾公園、聖保羅醫院、貝爾港、歌德區、哥倫布紀念塔

(中時電子報)