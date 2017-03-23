滿足臨停需求 中捷文心路部分路側紅線改黃線

交通局為滿足臨停需求，捷運綠線文心路部分路側紅線改黃線！（陳世宗攝）

台中市文心路沿線因配合捷運綠線工程，實施停車管制，但為因應文心路臨時停車需求，台中市政府交通局綜合評估車流狀況、停車使用需求及道路整體條件後，即日起先將文心路往北方向大墩10街至大墩11街間路側禁止臨時停車紅線，調整為禁止停車黃線。

交通局長王義川說，文心路為貫通台中市最重要的南北幹道，周邊經濟活動熱絡、臨停需求高，過去因捷運施工取消路邊停車格位，目前依捷運施工進度已陸續開放原有道路空間，由於民眾陸續反映文心路沿線有臨停需求，重新檢討捷運沿線路側的停車管理措施。未來也將分段持續檢討文心路、文心南路沿線路側標線，在車流順暢、安全前提下，全力兼顧停車需求。

經交通局研議，為提供至銀行、商店洽公購物臨停需求，所以先將文心路往北方向大墩10街至大墩11街間的紅線改為黃線，允許合乎規定的臨時停車；未來交通局也將立即分段持續檢討文心路、文心南路沿線路側標線，期盼在車流順暢、安全前提下，兼顧民眾的停車需求，分段評估完成後就分段繪設，交通局預計三個月內可以評估完畢。

王義川強調，依法規路邊劃設黃線後，車輛白天時間可以順向緊靠路邊臨時停車，晚上8時至翌日上午7時則可以停車，除交岔路口、車庫出入口、公車停靠區、消防栓等法令規定禁止臨停，或有影響交通安全與順暢的路段外，交通局將依停車需求調整路側標線，未來並配合建設局人行道拓寬工程，協助整體規劃車道配置及停車空間，以建構捷運沿線行人、停車、車流安全與順暢的友善道路環境。

(中時)