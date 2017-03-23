監督條例聯席審查破局 委員會再停擺
立法院內政委員會今繼續排審《兩岸協議監督條例》草案，朝野原先對於是否改交聯席審查一事，爭議不休。經協商，藍綠雙方各退一步，同意聯席審查；其中，民進黨團也承諾「不程序杯葛」，孰料國民黨團又喊「加碼」，要求畫押審查時程，協商再度破局，委員會陷入空轉。
民進黨立委趙天麟表示，由內政委員會主審是「天經地義」，民進黨團同意擴大參與，亦無非內政主審之理由；至於是否納入外交國防委員會，是由院會層級決定。他並表態，民進黨絕不杯葛審查。
不過，國民黨召委曾銘宗及國民黨團書記長王育敏則進一步要求，民進黨應同意在1個月內審查，要求在提案中明文寫入時程、不杯葛程序，以及回到內政主審等條件，引發在場綠委不滿。
民進黨團總召柯建銘表示，寫明「不杯葛程序」，好似影射誰要杯葛；他更反酸，上回審查勞基法，朝野協商同意不杯葛，甚至簽字、經宣讀後，等同法律案，國民黨還是杯葛，重點是有沒有誠意。而改交聯席相關事項，是院會層級的是，不應在委員會規範。
藍綠吵成一團後，親民黨團幹事長陳怡潔突然喊出「散會」，獲得在場綠委口頭附議，要求曾銘宗優先處理。曾見狀，旋即宣布休息，祭出拖延戰，委員會再度停擺。
(中時)
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