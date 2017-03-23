不受恐攻影響 張惠妹倫敦開唱嗨翻
天后張惠妹22日晚間在英國倫敦舉辦烏托邦巡迴演唱會，雖然當天下午國會大廈附近發生攻擊事件，但演唱會並未受影響，現場粉絲嗨翻，張惠妹感動並數度哽咽。
張惠妹一開始以「開門見山」、「Are You Ready」、「站在高崗上」、「你想幹什麼」動感開唱，炒嗨氣氛。
張惠妹表示，開唱前外面很安靜，她一開始還懷疑到底有沒有人，開唱後粉絲反應熱烈，聲量之大，讓她要倒退兩三步。
她表示，「烏托邦」2.0升級版本是出道20年的紀念版，因此會演唱許多經典歌曲。這也是粉絲們的演唱會，要把現場變成倫敦最大的KTV包廂。
張惠妹演唱多首膾炙人口的經典老歌與「妹式情歌」，包括「別在傷口撒鹽」、「原來你什麼都不想要」、「牽手」、「一想到你呀」、「姊妹」、「我恨我愛你」、「如果你也聽說」、「真實」、「聽海」、「記得」等，並帶領粉絲大合唱。
張惠妹對於粉絲的熱情表示感動，數度哽咽地說，今天唱了很多首老歌，感覺特別激動。
壓軸部分，張惠妹則演唱「Booty Call」、「渴了」、「Bad Boy」、「三天三夜」等，率領全場跳動，為2個多小時的演唱會畫下完美句點。
演唱會結束後，張惠妹也在臉書發文表示，「烏托邦巡迴演唱會，第62場，倫敦站，謝謝現場的你們。一切平安。」1060323
(中央社)
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