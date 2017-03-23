NBA》慘遭金塊砸昏 騎士東區老大位置危險
隨著季後賽接近，騎士的東區頭號種子地位逐漸危險！騎士23日面對全力爭搶西區老八的金塊，竟以126比113遭到痛扁，加上塞爾提克109比100力退溜馬，騎士與塞爾提克之間勝差僅剩1場，隨時可能丟掉東區老大位置。
騎士當前處境相當尷尬，因為23日雖迎來射手柯佛傷癒復出，可是除了柯佛，J.R.史密斯、洛夫等主力都還處在剛剛傷癒狀態，上場時間都受到限制，也還需要更多時間調整，所以戰績下滑也屬無可避免的情況。
目前騎士46勝24敗，塞爾提克則是46勝26敗，雙方勝差相當接近，騎士在3月接下來的對手，分別是黃蜂、巫師、馬刺、公牛與七六人，除了七六人，幾乎都不好惹，也讓騎士總教練泰隆盧傷透腦筋，到底該不該繼續輪休。
反觀金塊則是必須力保西區第8地位，目前34勝37敗，雖跟西區第9的拓荒者(32勝38敗)之間，還有1.5場勝差，可是拓荒者後勁十足，最近10場贏了7場，也讓金塊鬆懈不得，就算面對騎士也毫不客氣。
金塊23日全場7人得分上雙，展現攻擊點全面特色，哈里斯21分最高，巴頓20分，威爾森錢德勒傷癒復出就拿18分，法瑞德17分，約基奇16分、10籃板與7助攻，莫瑞15分，普朗里12分、7籃板。
(中時電子報)
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