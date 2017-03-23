瑪麗蓮夢露逝前寫真出土 拍賣值逾百萬
一代性感女星瑪麗蓮夢露即使過世多年，仍是許多人心中傳奇代表人物之一，近日有業者將拍賣她難得一見照片，包括剛出道和逝世前數周才拍下的寫真，近百張珍貴照片，預估可賣得逾9萬美元(約台幣274萬元）。
照片其中一組33張寫真，是瑪麗蓮夢露逝世前數周在海灘拍下的，由密友巴里斯（George Barris）操刀，只見她不斷擺出多個性感pose，風姿綽約，還有一組焦點是為床單拍攝寫真，由柯克蘭（Douglas Kirkland）操刀，她全身赤裸用床單包裹自己，「夢露是個很有主見的人，這組照片幾乎按照她的想法來的。」
而這次拍賣中，目前叫價最高的是她穿上紅裙，在尼加拉大瀑布前展現燦爛笑容的照片，現已達2500美元（約台幣7.6萬），拍賣會將在下周日結束，預估可賣得逾9萬美元(約台幣274萬元）。
(中時電子報)
關鍵字：瑪麗蓮夢露
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