挖土機滑落邊波 駕駛遭重壓送醫不治

救難人員將受困機具內的蕭姓男子救出。(林雅惠翻攝)

高雄市政府消防局22日下午3時許接獲民眾報案，那瑪夏區往三明火路上挖土機操作不慎翻覆，一名27歲蕭姓男駕駛被壓在車下急需救援，第六大隊那瑪夏、甲仙分隊出動各式消防車、救護車馳援。

現場施工人員表示，昨天上午正進行擋土牆邊坡施作工程，未料及地形，12噸大型挖土機具滑落於60度斜坡下，蕭姓男子駕駛受困於艙內受機具重壓右肩及胸部動彈不得，救援人員立即評估該男生命徵象，使用油壓撐開器穩住挖土機避免再次滑動，並確認現場環境無安全之虞後，另操作油壓破壞剪破壞機體於下午4時順利將傷患救出，但經評估傷者已失去意識，救護人員執行CPR急救後送醫療院所仍不治。

(中時)