倫敦恐攻 教育部：無國人傷亡

英國倫敦昨天發生恐怖攻擊事件，教育部表示，到目前為止，未發現有台灣人在此事件中傷亡，不過教育部仍透過臉書及電郵等通知當地留學生，要注意安全。

在英國的台灣留學生有3920人，其中約2000人在大倫敦地區，根據我駐英教育小組回報，這起恐攻事件，沒有台灣人傷亡。

(中時)