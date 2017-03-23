倫敦恐攻 外交部：已電郵提醒27台人在英安全

針對英國倫敦的恐怖攻擊事件，外交部上午表示，領務局已以電子郵件提醒等27位國人注意人身安全及向家人報平安，同時提供駐館緊急聯絡電話備用。目前國人未收到影響。

外交部發言人王珮玲指出，駐英國代表處已經啟動緊急應變機制，聯繫僑民、留學生等當地國人，了解情況，代表處也隨時與英國保持密切聯繫。

她指出，外交部領事事務局以3月21日至3月24日作區間，在出國登錄系統查得登錄前往英國國人共27名，該局已請提醒駐英國代表處參考酌處。

她說，領務局並已以電子郵件提醒等27位國人注意人身安全及向家人報平安，同時提供駐館緊急聯絡電話備用；領務局另已就本次事件啓用官網之平安留言版供民眾使用。

(旺報)