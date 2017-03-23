長安西路都更案 北市府拆不同意戶屋
欣偉傑建設3日拆除台北市長安西路177巷內一處都新更新案張姓不同意戶房子，導致成危樓，台北市政府都市發展局鑑定有危害公共安全，昨天發公文，今天上午出動大鋼牙拆除。
張姓不同意戶的房子3日遭欣偉傑拆除，搖搖欲墜成危樓，台北市建築管理工程處依建築法開罰監造人、承造人各新台幣9萬元，都發局6日、20日開都市更新及爭議處理審議會，雙方無共識。
都發局長林洲民說，建物岌岌可危，如果遇地震等不可抗力因素，公共安全堪慮，要求張姓不同意戶在警方協助下搬離屋中物品，決議拆屋。
都發局昨天發出公告，依建築法、行政執行法拆屋，昨晚9時左右用鐵皮隔離，進行準備作業，張姓不同意戶質疑北市府強拆房已違法，是建商幫兇，一度想移開鐵皮遭警方拉開，張姓不同意戶大罵「走開」、「不要管我就不會受傷」場面火爆。
北市府約上午7時出動大鋼牙，警方隔離張姓不同意戶與女友，張姓不同意戶與女友想進屋拿親戚遺物，遭警方阻擋，張姓不同意戶怒撒冥紙、情緒崩潰表示一定會提國家賠償；張姓不同意戶女友也淚灑現場。1060323
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。