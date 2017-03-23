長安西路都更案 北市府拆不同意戶屋

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欣偉傑建設3日拆除台北市長安西路177巷內一處都新更新案張姓不同意戶房子，導致成危樓，台北市政府都市發展局鑑定有危害公共安全，昨天發公文，23日上午出動大鋼牙拆除。中央社記者梁珮綺攝 106年3月23日

北市府昨發出公文，23日上午出動大鋼牙拆除長安西路都更案不同意戶的房子，張姓不同意戶與女友被警方隔離，圖前中為張的女友。中央社記者梁珮綺攝 106年3月23日

欣偉傑建設3日拆除台北市長安西路177巷內一處都新更新案張姓不同意戶房子，導致成危樓，台北市政府都市發展局鑑定有危害公共安全，昨天發公文，23日上午出動大鋼牙拆除。中央社記者梁珮綺攝 106年3月23日

欣偉傑建設3日拆除台北市長安西路177巷內一處都新更新案張姓不同意戶房子，導致成危樓，台北市政府都市發展局鑑定有危害公共安全，昨天發公文，今天上午出動大鋼牙拆除。

張姓不同意戶的房子3日遭欣偉傑拆除，搖搖欲墜成危樓，台北市建築管理工程處依建築法開罰監造人、承造人各新台幣9萬元，都發局6日、20日開都市更新及爭議處理審議會，雙方無共識。

都發局長林洲民說，建物岌岌可危，如果遇地震等不可抗力因素，公共安全堪慮，要求張姓不同意戶在警方協助下搬離屋中物品，決議拆屋。

都發局昨天發出公告，依建築法、行政執行法拆屋，昨晚9時左右用鐵皮隔離，進行準備作業，張姓不同意戶質疑北市府強拆房已違法，是建商幫兇，一度想移開鐵皮遭警方拉開，張姓不同意戶大罵「走開」、「不要管我就不會受傷」場面火爆。

北市府約上午7時出動大鋼牙，警方隔離張姓不同意戶與女友，張姓不同意戶與女友想進屋拿親戚遺物，遭警方阻擋，張姓不同意戶怒撒冥紙、情緒崩潰表示一定會提國家賠償；張姓不同意戶女友也淚灑現場。1060323

(中央社)