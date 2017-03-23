社民黨：當沖降稅 對台灣經濟沒幫助

社會民主黨發言人陳又新今天說，當沖降稅提高的交易量，這些錢進不到產業裡，對台灣經濟沒有幫助，還可能因為小老百姓沒有能力進行當沖交易，擴大了貧富差距。

立法院財政委員會上午審查攸關當沖降稅的「證券交易稅條例增訂第2條之2條文草案」，陳又新、貧窮與租稅政策研究室召集人洪敬舒等人上午與多個民間團體，在立法院共同召開「選前公平正義 選後當沖減稅」記者會。

洪敬舒說，行政院版證交稅條例修正草案，將當沖稅率由千分之3降減半至千分之1.5，施行1年再視證券市場需求檢討，但新政府上任不到1年，就急著推動當沖減稅，寧可坐視至少新台幣37億元的稅損，也要以減稅優惠專營投機及掌握內線消息的大戶。

他引述媒體報導說，投顧業者認為做當沖的客戶有90%都在賠錢，當沖稅率降低，不見得是好事，初期量能可能增加，但投資者一旦發現沒賺到錢，就可能不會長期的挹注量能。

洪敬舒說，檢視各國都沒有針對當沖提供差別優惠稅率的前例，反觀全球都是對於長期持有者提供稅賦優惠，代表股市應扮演長期投資角色，為產業籌募資金。

陳又新指出，證期局預估，當沖降稅可以日增交易量250億元，但這些增加交易量的錢進不到產業裡，對產業與公司發展沒有獲得任何好處，對台灣經濟沒有幫助。

他說，台灣股市參與者的自然人比例降到47%，但法人、外資有在做當沖嗎？為什麼當沖減稅能增加交易量，這說法不見得能說得通。

他表示，當沖減稅符合政治上的道德期待嗎？擴大台灣證券市場變成投機的市場，也造成了貧富差距的擴大，因為小老百姓沒有能力進行當沖交易。

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(中央社)