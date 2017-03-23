恐攻喪親切身痛 他急CPR只盼救回眼前警
英國今天遭遇恐攻，1位曾有切身之痛的議員為救人不怕弄髒西裝、頭手沾血，口對口人工呼吸急救重傷員警。員警最後回天乏術，但議員拚命救人義舉贏得激賞，被封「英國英雄」。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，40來歲的亞裔凶嫌在英國國會外開車衝撞路人後，棄車持刀朝國會大廈跑去，刺傷在大門附近的48歲員警巴默（Keith Palmer）。
當時人就在附近的50歲議員艾伍德（Tobias Ellwood）見狀，連忙衝上前去替巴默口對口人工呼吸，並用加壓法幫巴默止血。
艾伍德是英國皇家綠衣（Royal Green Jackets）部隊退役，胞兄2002年在峇里島爆炸案中喪命，得年39歲。
艾伍德在事發數小時後受訪表示：「我當時在現場，知道狀況後，馬上前往事發地點。這是悲劇，真的是。」
「等救護人員來之前，我試著止血並施行口對口人工呼吸，但我想他流太多血了。」「他很多地方受傷，手臂下方和背部都有。」
艾伍德在受傷員警身旁待了一會兒，直到救護車抵達才離開，回到他上班的外交部。
在現場目擊救人畫面的21歲學生狄金生（Hugh Dickinson）在推特放了艾伍德的照片，照片中的艾伍德滿臉是血。狄金生推文說：「你可以看到他額頭上有血，但沒有很多。看起來血像是沾到的，或是擦傷。更近一點看，可以看到他袖口也有一些血跡。」
艾伍德義舉曝光後，社群媒體網友都說此舉「讓人敬畏」。1名推特用戶說：「如果報導屬實，艾伍德堪稱是英國英雄，這舉動值得我們致上最大的敬意。」
還有人說：「你（艾伍德）今天做得太棒了，我確信那位員警的家人永遠都會感謝你曾試著救他。」1060323
(中央社)
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