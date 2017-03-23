中市第2屆東協好聲音 國際移工與新住民展歌喉、秀才藝
台中市政府勞工局為照顧台中市國際移工與新住民朋友的身心健康，4月9日將於東協廣場舉辦「2017年第2屆移鳴驚人•東協好聲音才藝競賽暨移工免費義診活動」，希望透過音樂推廣多元文化及族群融合，並藉由才藝競賽活動，抒發新住民及國際移工的思鄉之情、調解工作壓力，讓台中市成為新住民築夢、圓夢的城市。
勞工局長黃荷婷說，才藝競賽活動分為外籍勞工組、勞資組及新住民組。為鼓勵參與活動，勞工局提供最高獎金8千元，報名時間自即日起至3月27日止，歡迎踴躍展歌喉、秀才藝。
黃荷婷指出，活動當天除有精彩的才藝競賽表演外，也將舉行泰緬浴佛儀式、有獎徵答、政令宣導等，更邀請慈濟中區人醫會專業醫師及醫護人員免費義診。活動報名網址或電洽04-37027700分機4938，吳小姐。
(中時)
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