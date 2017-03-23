朝野協商再破裂 兩岸監督條例議事暫停擺

立法院內政委員會今（23）上午繼續審查「兩岸協議監督條例」，就程序問題發言時，雙方再度隔空交火，藍委堅持交付聯席得由召委報請，綠營則表示召委要尊重所有委員，有不同意見就要處理，雙方協商後還是無共識，議事停擺。

進入程序問題發言時，國民黨立委先後拿出《立法院各委員會組織法》第13條，表示交付聯席，「得」由召委報請院會決定，必須要尊重召委；民進黨立委則反過來表示召委應尊重內政委員會所有委員，既然有黨團提案交付聯席，召委理應處理。

輪番論戰之後，進入協商，剛開始國民黨團表示，只要民進黨團書面同意訂出時程表、交付後不進行程序杯葛，不讓條例石沉大海，以及最終還是交由內政委員會主審，就提請報院交付。民進黨立委趙天麟口頭答應不杯葛、由內政委員會主審，但表示寫下來難看，雙方一言不合又吵起來，雙方無共識再度不歡而散，目前進入休息狀態。

(工商)