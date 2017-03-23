WBC》美國四番超級弱 連領7K還觸擊失敗

美國4棒艾瑞納多除對加拿大敲出全壘打，本屆經典賽表現乏善可陳。（美聯社）

報導贊助

美國也許可以首次贏得經典賽冠軍，不過在功勞簿上，大家可能會很容易遺忘這個人，或者用另一個方式，「史上最弱四番」來記得他。美國4棒艾瑞納多（Nolan Arenado）在冠軍戰前兩打數又吞老K，締造跨場連吞7次三振的難堪紀錄。

報導贊助

艾瑞納多5局上終於中止個人的連續吞K紀錄，但方式是在無人出局，二、三壘有人的情況下，擺出短棒做犧牲推進。結果艾瑞納多點得太正，還是害死了衝向三壘的跑者，犧牲別人照亮自己站上一壘，推進失敗。直到7局上他才在兩出局後敲出中間安打，中止個人連11打數無安打紀錄。

艾瑞納多本屆經典賽擔任美國4棒「清道伕」，結果只在對加拿大之戰敲出1轟，冠軍戰前的打擊率僅1成79。而且複賽美國輸給波多黎各，艾瑞納多暴傳多丟兩分難辭其咎，準決賽對日本還連吞4K，美國有這種四番還能爭冠，球迷也是醉了。

(中時電子報)