WBC》美國四番超級弱 連領7K還觸擊失敗
美國也許可以首次贏得經典賽冠軍，不過在功勞簿上，大家可能會很容易遺忘這個人，或者用另一個方式，「史上最弱四番」來記得他。美國4棒艾瑞納多（Nolan Arenado）在冠軍戰前兩打數又吞老K，締造跨場連吞7次三振的難堪紀錄。
艾瑞納多5局上終於中止個人的連續吞K紀錄，但方式是在無人出局，二、三壘有人的情況下，擺出短棒做犧牲推進。結果艾瑞納多點得太正，還是害死了衝向三壘的跑者，犧牲別人照亮自己站上一壘，推進失敗。直到7局上他才在兩出局後敲出中間安打，中止個人連11打數無安打紀錄。
艾瑞納多本屆經典賽擔任美國4棒「清道伕」，結果只在對加拿大之戰敲出1轟，冠軍戰前的打擊率僅1成79。而且複賽美國輸給波多黎各，艾瑞納多暴傳多丟兩分難辭其咎，準決賽對日本還連吞4K，美國有這種四番還能爭冠，球迷也是醉了。
(中時電子報)
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