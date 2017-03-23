黨產會查轉帳撥用 國民黨：非不當取得

中國國民黨行管會主委邱大展今天表示，黨產會明天聽證調查的不動產，是補償國民黨的戰爭損失，並非不當取得財產；黨產會勿刻意忽視史實，恣意作成違法、違憲處分。

行政院不當黨產處理委員會24日將針對「國民黨以轉帳撥用等方式，取得國有房屋及其基地並已移轉他人的追徵案」召開聽證會。

邱大展上午召開記者會，出示相關歷史文件資料表示，國民黨於對日抗戰結束後，以人民團體身份接受中華民國政府以日產（國產）作為國民黨對日抗戰補償，符合當時有效的法令，也無違反黨產條例第4條所定「政黨本質」或「悖於民主法治原則」，屬於國民黨合法且非不當取得的財產，不應命國民黨移轉國有或追徵價額。

他說，依據中華民國訓政時期約法，訓政時期以黨治國，這段期間由國防最高委員會統一黨政軍的指揮，代行中央政治委員會的職權，指揮國民政府各部門，其職權包含制訂法律的權力。

他說，國防最高委員會議於35年2月25日第184次、35年3月18日第185次及36年4月11日第227次常務會議決議通過：（1）政黨及其所屬機構依法取得的土地應歸其所有；（2）戰時損失由黨部併案向政府結算轉賬；（3）本黨接收敵偽產業列入中央黨部35年度追加事業費。因此，國防最高委員會決議以日產做為國民黨抗戰損失賠償是「合法有效之法令」。

邱大展並說，國民黨依據國防最高委員會決議所取得的黨產，在法制上是憲法層次的問題，且36年12月25日前（行憲日）所有訓政時期政府制訂的法令，除與憲法抵觸者外，於中華民國憲法實施後仍合法有效。因此，國防最高委員會之前的決議均屬合法有效的法令。

邱大展指出，國民黨依據前述法律有效的決議，以人民團體身分接受政府補償因戰爭所受損害，並「無違反政黨本質」或「悖於民主法治原則」。況且，受補償者不限於國民黨，尚有其他學校、私人或團體等。

他說，這次聽證調查的不動產，是補償國民黨的戰爭損失，並非黨產條例第5條第2項所稱由國民黨無償或以不相當對價取得的不當取得財產，因此，黨產會不應認定這些財產為不當取得的財產，也不得向國民黨追徵價額。1060323

(中央社)