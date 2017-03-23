促觀光合作 印尼旅遊部長盼台給免簽
中華民國駐印尼代表處與台灣觀光協會舉辦的「2017台灣觀光推廣活動」22日晚間登場。印尼旅遊部長阿里夫希望台灣給予印尼旅客免簽待遇，有助提升台、印尼間關係。
交通部觀光局結合縣市政府、觀光產業公協會、旅館業、遊樂區、休閒農場、伴手禮業等41家單位參加「印尼Astindo旅展」。「2017台灣觀光推廣活動」22日晚間在雅加達暖身登場，包括印尼旅遊部長阿里夫（Arief Yahya）、印尼總統對台特使翁俊民等人都應邀出席。
駐印尼代表陳忠表示，台灣與印尼都在大力推廣觀光，雙方一拍即合。去年印尼旅客赴台人數成長6%，同時，印尼方面也希望台灣旅客赴印尼人數能夠迅速成長，雙方正在共同努力。
對於台灣未來是否開放印尼旅客赴台免簽？陳忠表示，「（印尼旅客）赴台觀光免簽的可能性，我們正在研議當中」。
陳忠也分析台灣對印尼旅客的觀光吸引力，包括台灣在文化上的多樣性，台灣豐富的高山景觀、生態及物種，台灣的先進醫療。而台灣人的友善世界聞名，台灣名列世界第2安全的國家，值得印尼民眾一遊。
此外，印尼政府在2015年10月給予台灣旅客享有免簽證待遇，台灣旅客赴印尼不再需要繳交35美元的落地簽證費用。對於台灣研擬給予印尼觀光客免簽待遇，阿里夫認為這是很好的方向。
他說，若台灣給予印尼旅客免簽待遇，將會提升台、印尼間的關係，特別是雙方人民間的關係及連結。印尼政府相信，台、印尼間人民對人民的關係也會帶動雙方經貿及投資的成長，特別是台灣對印尼的投資。1060323
(中央社)
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